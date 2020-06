Stiri pe aceeasi tema

- Personajele Elmer Fudd si Yosemite Sam nu vor mai avea arme in noile desene animate "Looney Tunes" care au fost lansate pe platforma HBO Max, informeaza CNN, potrivit news.ro.Desenele vor fi cu dinamita ACME si scene de violenta, dar Fudd nu va mai purta o arma mai mare decat el iar Sam nu…

- Seria de desene animate „The Looney Tunes” a fost relansata de compania Warner Bros., acestea fiind adaptate „sensibilitatilor moderne”. Personajele principale nu vor mai folosi arme de foc. De exemplu, Elmer va folosi o... coasa, in loc de pușca, pentru a-l fugari pe Bugs Bunny.

- Niciodata nu vei uita de desenele care ți-au facut coplilaria mai frumoasa, insa puțini sunt cei care s-au gandit și la acest aspect. Mickey Mouse, Pinocchio sau Bugs Bunny sunt doar cateva din persoanajele care de-a lungul timpului au purtat manuși, insa care e motivul?

- Probabil perioada copilariei e una din cele mai frumoase perioada pe care le-am trait vreodata. Desenele animate erau altfel atunci, cu un strop de poveste mai mult decat cele pe care le vad copilașii in ziua de azi. Noi am intocmit o lista cu 15 desene animate care ne-au fost extrem de dragi in copilarie...…

- Odata cu relaxarea masurilor de restricție, Germania a decis reluarea meciurilor, dand starul campionatului Bundesliga. Acesta se va juca, insa, fara public, dar va fi transmis in direct. La aflarea veștii, Gica Popescu s-a aratat emoționat și chiar nostalgic, fiind foarte nerabdator sa vada confruntarile.

- Celebrul regizor al desenelor animate cu Tom si Jerry, Gene Deitch, a murit la 95 de ani.Cauza mortii lui Gene Deitch nu a fost legata de noul coronavirus, iar decesul a fost descris drept unul neasteptat in presa internationala.Gene Deitch, cunoscut ca regizor al mai multor pelicule din seria Tom si…

- UBB a transmis un comunicat de presa in care arata ca programul pe care il propune vine in sprijinul copiilor și al adolescenților in perioada pandemiei. Desenele animate pot fi vizionate accesand link-ul https://retman.ro/?page_id=14 și sunt gandite ca sa promoveze, prin psihoeducație, gandirea raționala…

- Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca anunța ca pune la dispoziție gratuit desene animate terapeutice, in perioada epidemiei de coronavirus. Desenele animate pot fi vizionate accesand link-ul https://retman.ro/?page_id=14.