DECIZIE. Furtunile, eliminate de pe lista dezastrelor naturale acoperite de polița PAD Deputații au eliminat recent furtunile de pe lista dezastrelor naturale acoperite de polița PAD. Asta deși senatorii inițial avizase favorabil și propunerea de includere a furtunilor pe respectiva lista. Toate au legatura cu un proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Propunerea legislativa, inițial, propunea introducerea riscului de furtuna in categoria dezastrelor naturale ale caror consecințe sunt acoperite, posibilitatea incheierii contractului PAD in același… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata, in vederea includerii riscului de furtuna in categoria dezastrelor naturale, a introducerii…

- Asigurarea OBLIGATORIE impotriva dezastrelor naturale va putea fi platita și ONLINE, pe Ghișeul.ro: Opt din zece romani nu și-au asigurat locuințele Asigurarea obligatorie impotriva dezastrelor naturale va putea fi platita și online, pe Ghișeul.ro: Opt din zece romani nu și-au asigurat locuințele A…

- Asigurarea locuinței este o masura foarte importanta de protecție in fața unor dezastre naturale, cutremure sau incendii. Daca proprietarul nu deține o asigurare pentru locuința, in cazul unei calamitați acesta va fi nevoit sa plateasca reparațiile sau reconstrucția integrala a imobilului. Mai mult,…

- Deși asigurarea la casa este obligatorie in Romania, doar undeva la 20% din imobile dețin o polița de asigurare obligatorie. In absența acesteia, proprietarii risca amenzi importante, de care pe viitor se vor ocupa polițiștii și nu primarii ca pana acum, potrivit unui proiect de lege aflat la Senat.…

- Cutremurele din zona Olteniei, care au avut loc pe 13 si 14 februarie, dar si sutele de replici ce le-au urmat, au pus oamenii si autoritatile pe jar. Toata lumea se gandeste ce va urma, dar si cum vor rezista constructiile din zona noastra in fata unui seism de mare magnitudine. Insa, la capitolul…

- Potrivit datelor publicate de PAID, in județul Hunedoara sunt active un numar de 32.761 de polițe de asigurare in vigoare. Pana la data de 31 decembrie 2022, au fost platite daune in valoare de 989.000,04 de lei. Gradul de acoperire a polițelor este de 16,16%. PAD – Polița de asigurare…

- 9 total views …din partea administrației locale, pentru asigurarea obligatorie. Primaria Municipiului face apel la deținatorii de locuințe din Ramnic sa incheie asigurarea obligatorie impotriva dezastrelor naturale. Apelul vine in contextul recentului seism care a afectat Turcia și Siria, provocand…

- In contextul recentului seism care a afectat Turcia și Siria, provocand mii de victime, dar și pagube materiale uriașe, Primaria Ramnicu Valcea face un apel la deținatorii de locuințe din municipiu sa incheie asigurarea obligatorie impotriva dezastrelor naturale – PAD in conformitate cu prevederile…