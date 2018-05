Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Industrii a cerut o amanare pana in 27 septembrie, adica in viitoarea sesiune parlamentara, iar conducerea Camerei a aprobat-o. Companiile au investit deja in lucrari de explorare in ultimii zece ani suma totala de circa 2 miliarde de dolari, iar viitoarele cheltuieli de dezvoltare sunt cifrate…

- In anul 2015, rezervele de gaze naturale din productia onshore erau in jurul a 100 de miliarde de metri cubi. Ulterior, Romgaz a mai facut o descoperire, in anul 2017, la Caragele, estimarile zacamantului fiind de 25 – 27 de miliarde de metri cubi de gaze. De-asemenea, si OMV-Petrom a anuntat la inceputul…

- Grupul petrolier rus Rosneft a anuntat miercuri ca a finalizat forajele la primul put din Marea Neagra, in cadrul unui proiect dezvoltat in parteneriat cu grupul italian Eni, iar rezultatele arata o posibila descoperire de hidrocarburi. Compania rusa nu a precizat insa care sunt cantitatile…

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui an. OMV, actionarul…

- Chișinaul va putea fi alimentat cu gaze romanești incepand cu anul 2019, dupa ce compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor, a cumparat Vestmoldtransgaz in Republica Moldova. Aceasta este societatea care trebuie sa construiasca gazoductul care leaga localitatea…

- Productia de gaze a Romaniei ar putea ajunge in 2025 la 18-20 de miliade metri cubi, "daca va ajunge Marea Neagra la potential complet de exploatare", a declarat Sorin Calin Gal, director general, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018. In acest…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor incepe sa produca 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, incepand din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), informeaza...

- Acest lucru se va intampla din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Jumatate din producția de gaze a țarii Aceasta ar insemna mai mult de jumatate din productia actuala de gaze a tarii, care este de circa…