Stiri pe aceeasi tema

- Mesaj de incurajare dat de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Aceasta susțina ca Uniunea Europeana se va intari dupa epidemia de COVID-19. Mesajul lui von der Leyen vine in ciuda indoielilor actuale privind solidaritatea celor 27 de tari membre, transmite AFP, conform Agerpres.Citește…

- Președintele ALDE Suceava, Octavian Ilișoi, este de parere ca transformarea Spitalului Județean Suceava in spital COVID-19 este una dintre cele mai mari greșeli din sistemul sanitar. Acesta considera ca existau alternative, mai exact folosirea unor locații pentru amenajarea de spații destinate bolnavilor…

- Ministrul Sanatații, anunța achiziții pentru sistemul sanitar. Nelu Tataru, a anunțat vineri ca au fost comandate și vor sosi in țara trei milioane de combinezoane, 200 de aparate de ventilație mecanica, dar și maști, teste și kituri.Ministrul Sanatatii a explicat vineri ce stocuri de echipamente…

- La cateva zile dupa ce o filmare in care umilea medicii rezidenți care ii cereau echipamente pentru a merge in vama la triajul celor veniți in țara, șeful DSP Arad, Constantin Catana, a demisionat. Acesta a invocat d o campanie mediatica și politica indreptata impotriva sa și a celor care muncesc…

- Este oficial, coronavirusul risca sa puna pe butuci și fostul combinat Sidex Galați, acolo unde conducerea se pregatește sa trimita in șomaj tehnic angajații, incepand de la mijlocul lunii aprilie. Anunțul a fost facut pe Facebook, de un lider de sindicat, dupa o teleconferința organizata de conducerea…

- Arhiepiscopia Sucevei face un gest frumos in plina stare de urgența in care orașul a fost inchis. Doua echipamente pentru testare COVID-19 au fost donate Spitalului Judetean de Urgenta Suceava. Echipamentele au fost cumparate de Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor si au costat 100.000 euro, potrivit…

- Constructorul auto american Ford Motor Co a anuntat joi ca a decis sa suspende plata dividendelor in ideea de a-si pastra lichiditatile pe fondul scaderii vanzarilor de autovehicule din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, citata de Agerpres. De asemenea, al doilea are constructor…

- Producatorul auto francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat marti incetarea operatiunilor din Spania, in urma declararii starii de urgenta pe fondul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters, conform agerpres.ro. "Grupul Renault a decis sa-si opreasca activitatea industriala in Spania pe durata…