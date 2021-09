Decizie CEDO: Alexander Litvinenko a fost ucis de Rusia Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis marți ca Rusia este responsabila pentru uciderea, în 2006, a lui Alexander Litvinenko, care a murit într-o agonie cumplita dupa ce a fost otravit la Londra cu Poloniu 210, un rar izotop radioactiv, transmite Reuters.



&"Rusia a fost responsabila pentru asasinarea lui Alexander Litvinenko în Regatul Unit&", a spus Curtea.



Rusia a negat tot timpul ca ar avea vreo implicare în otravire.

&"Curtea a concluzionat, mai ales, ca exista un puternic caz prima facie ca, în otravirea domnului Litvinenko, domnii Lugovoi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

