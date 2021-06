Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat în sedinta Comitetului de reglementare de marti un nou ordin privind standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice. Principalele…

