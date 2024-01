Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a reușit sa slabeasca 16 kilograme prin schimbari semnificative in stilul de viața. Fosta prezentatoarea a emisiunii „Surprize, surprize!” a dezvaluit cum a reușit sa scape de kilogramele in plus intr-un mod sanatos.Andreea Marin, cunoscuta prezentatoare TV, a devenit un exemplu de disciplina…

- Claudia Patrașcanu a luat o decizie radicala pentru noaptea de Revelion. Dupa ce de Craciun a petrecut departe de copiii ei, caci a fost randul tatalui lor sa-i ia, iata ca de Anul Nou va petrece cu cei mici. Totuși, cantareața a luat o decizie radicala pentru noaptea dintre ani. Iata ce vor face și…

- Cristina Spatar traiește din nou o viața de lux, dupa ce s-a casatorit cu Vicențiu Mocanu. Cantareața spune ca ar putea sa stea acasa, dar nu poate renunța la meseria pe care ea o face cu atat de mult drag.Cristina Spatar este obișnuita sa duca o viața de lux și sa fie rasfațata cu cadouri scumpe, insa…

- Se pregatește Oana Roman sa apeleze la mana medicilor esteticieni sau nu? Vedeta a dezvaluit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, exclusiv pentru Xtra Night Show, care este cel mai mare complex al sau. Iata ce declarații a facut vedeta din showbiz-ul romanesc!

- Cristina Șișcanu se afla in mijlocul unei perioade sensibile, dupa ce a fost confruntata cu o tradare neașteptata din partea persoanelor apropiate. Vedeta a trecut prin clipe grele, dezvaluind ca experiența tradarii a lasat urme adanci asupra sa. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Actrița Diana Cavallioti este casatorita cu directorul de montaj Eugen Kelem și au impreuna o fata in varsta de 6 ani. Vedeta spune ca nu iși dorește ca fiica ei sa ii calce pe urme și sa devina actrita.Diana Cavallioti face un rol spectaculos in serialul Bravo, tata!, de la Antena 1, unde este soția…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Denisa Nechifor a vorbit despre o familie stabila. Vedeta este implicata intr-o relație și a vorbit deschis despre acest subiect din viața ei. Iata ce declarații a facut aceasta in emisiune!