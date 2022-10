Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a afirmat, vineri, ca Statele nu vor recunoaste anexarea de catre Rusia a unor noi teritorii din Ucraina. "America si aliatii sai nu vor fi intimidati de Putin si de cuvintele sale nechibzuite si de amenintarile sale. Nu ne sperie si nu ne intimideaza. Actiunile lui Putin…

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre „consecinte severe“ daca liderul de la Kremlin si-ar pune in practica o asemenea…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a intalnit vineri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cu ambasadori aliati, in contextul in care Washingtonul incearca sa intareasca unitatea Aliantei, in asteptarea unei ierni in care Europa se confrunta cu costuri crescute ale…

- Administratia americana considera ca ar fi contraproductiv, in situatia actuala, sa califice Rusia drept "stat terorist", respingand astfel indemnuri in acest sens ale Kievului si ale unor congresmeni americani. Intrebat despre acest lucru, presedintele american Joe Biden a raspuns luni printr-un "nu"…

- Președintele american Joe Biden a spus ca Rusia nu ar trebui sa fie declarata stat sponsor al terorismului, eticheta pe care Ucraina a promovat-o de cand a inceput invazia rusa invaziei ruse. Declarația președintelui american vine dupa ce Moscova a amenințat luna trecuta ca va rupe legaturile cu Statele…

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger declara ca razboiul ruso-ucrainean ar trebui sa se incheie la masa negocierilor și a avertizat impotriva incercarilor de a face presiuni asupra Kievului pentru a face concesii teritoriale Moscovei. „Acest conflict trebuie sa se termine la masa negocierilor,…

- Rusia este pregatita sa discute despre un schimb de detinuti cu Statele Unite, prin intermediul canalelor diplomatice existente, a transmis vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, in contextul in care in urma cu o zi sportiva americana Brittney Griner a fost condamnata in Rusia la 9 ani de inchisoare,…