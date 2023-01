Stiri pe aceeasi tema

- Plecat dupa un scandal cu antrenorul Ovidiu Burca, Vali Lazar (33 de ani) s-a reintalnit cu tehnicianul lui Dinamo in amicalul jucat azi de echipa sa, CS Paulești (Liga 3), scor 0-0. Dupa ce in finalul anului trecut l-a criticat pe Ovidiu Burca, spunand despre el ca „se crede psiholog mare”, Vali Lazar…

- Continue reading EXCLUSIV. FOTO. Scene incredibile in amicalul „cainilor”. Vali Lazar a aruncat cu doua perechi de chiloți spre banca lui Dinamo: „Luați! Sa-i dați lui Mister in cantonament”. Replici uluitoare intre Burca și fostul sau elev. „Psihologule” at Info real.

- Dinamo primește azi, de la ora 12:00, vizita formației de liga a treia CS Paulești, intr-un meci amical, primul din aceasta iarna pentru „cainii roșii”. Partida se va juca pe terenul sintetic de la CNF Buftea, va fi live score pe GSP.ro și va putea fi urmarita pe canalul de Youtube Radio Dinamo 1948. …

- CSA Steaua s-a distrat in amicalul cu CS Paulești, o formație de pluton Liga 3. „Militarii” au inscris pe banda rulanta și s-au impus cu 7-2 in duelul cu echipa fostului dinamovist Vali Lazar. Kayondo Mahadi Mahrez, fotbalistul aflat in probe la roș-albaștri, a reușit faza meciului. Liderul ligii secunde…

- Consiliul de administrație al clubului Everton a decis sa nu participe la meciul de sambata din Premier League impotriva echipei Southampton, din cauza unei „amenințari reale și credibile la adresa siguranței lor”.

- Masura și mai dura luata impotriva celor patru barbați carora li s-au intocmit un dosar penal pentru ultraj, distrugere și conducerea unui autovehicul fara permis de conducere. La o zi distanța dupa ce au fost reținuți, aceștia au fost trimiși in arest preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au fost prezentați…

- Mijlocasul roman Razvan Marin (26 ani) a parasit, vineri, 18 noiembrie, cantonamentul nationalei tricolore, conform intelegerii dintre Federatia Romana de Fotbal si conducerea clubului Empoli, ca fotbalistul sa evolueze doar in partida amicala cu Slovenia. „Ca urmare a intelegerii facute de staff-ul…

- Razvan Marin (26 de ani) a parasit cantonamentul echipei naționale inainte de meciul amical cu Moldova de pe 20 noiembrie. Urmatorul amical al „tricolorilor”, Moldova - Romania, va avea loc pe 20 noiembrie, la Chișinau, de la ora 20:30. Capitanul Romaniei din partida cu Slovenia, titular și notat cu…