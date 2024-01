Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 34 de ani, din comuna Petrești, care a fost prins la volan deși nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, a fost condamnat la inchisoare de Judecatoria Gaești. Pentru infracțiunea comisa, barbatul va sta dupa gratii un an și trei luni. Acesta a fost depus la Penitenciarul…

- Munca in folosul comunitații, la biserica, pentru un consilier local PNL din Municipiul Sebeș. A fost prins baut la volanul mașinii Munca in folosul comunitații, la biserica, pentru un consilier local PNL din Municipiul Sebeș. A fost prins baut la volanul mașinii Radu Șerbanescu, consilier local al…

- Un consilier local PNL din municipiul Sebeș, județul Alba, a fost trimis de instanța de judecata sa faca munca in folosul comunitații la biserica. Radu Șerbanescu este judecat pentru conducere sub influența alcoolului

- La data de 11 decembrie ora 15:40, la S.P.R. 2 Ipotești s-a primit mandatul de executare a pedepsei inchisorii privind pe un barbat din comuna Bosanci condamnat la pedeapsa de 2 (doi) ani și 2 (doua) luni inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de ”conducerea unui vehicul fara permis de conducere”,…

- Un barbat de 37 de ani, din comuna Produlești, a fost condamnat la inchisoare pentru ca a condus un autoturism fara sa aiba permis de conducere. Acesta a fost depus la Penitenciarul Margineni și va sta in spatele gratiilor 2 ani și 7 luni. „La data de 16 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției…

- Un vrancean in varsta de 54 de ani are de ispașit peste un an de inchisoare, dupa ce a nesocotit o sentința care il privea. Anul trecut, acesta a fost judecat pentru conducere sub influența alcoolului, primind inițial o condamnare cu suspendare. Pe langa pedeapsa, barbatul trebuia și sa presteze munca…

- Danut Lupu a fost condamnat la 7 luni si 10 zile inchisoare, dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis, judecatorii fiind obligati sa-i aplice o pedeapsa cu executare. In inchisoare, ar avea probleme mari cu colegii de celula.