Dupa ce au fost dispuse mai multe rețineri in cazul scandalului de la Craiova, mai nou s-a aflat ce a decis instanța. Și anume ca judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Craiova a dispus, marti seara, arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a celor 8 barbati implicati in scandalul cu violente din barul […] The post Decizia instanței. Cei opt barbați implicați in scandalul din Craiova, arestați first appeared on Ziarul National .