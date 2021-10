Decizia Guvernului: Care sunt măsurile care intră în vigoare Guvernul a adoptat Hotararea care include masurile adoptate joi de CNSU pentru localitațile care au depașit rata de infectare de 6 cazuri noi la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Prin aceasta, masca devine obligatorie in spații publice, programul magazinelor se reduce pana la ora 22:00, restaurantele vor fi deschise la jumatate din capacitate pentru cei vaccinați sau trecuți prin boala, nunțile și botezurile vor avea loc cu maxim 200 de invitați vaccinați sau trecuți prin boala, de la carantina de noapte in weekend sunt exceptați cei vaccinați iar școlile raman deschise daca nu sunt elevi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

