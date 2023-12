Decizia care poate marca intrarea într-o nouă eră a criptomonedelor Paltforma pentru tranzactionarea de criptomonede Coinbase si-a asigurat inregistrarea la autoritatea de reglementare a pietelor franceze, a confirmat joi un purtator de cuvant al companiei, deschizand calea pentru ca firma sa isi extinda serviciile pe o alta piata europeana cheie, transmite CNBC. Autoritatea de supraveghere AMF din Franta a dat Coinbase aprobarea de furnizorul de servicii de active virtuale (VASP), care este de fapt unda verde pentru companie pentru a opera servicii cu monede digitale in Franta. Inregistrarea VASP va permite Coinbase sa ofere custodia activelor digitale, sa cumpere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

