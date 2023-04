Polonia si Ungaria au decis sa interzica importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, au declarat sambata cele doua guverne, dupa ce o avalansa a ofertei a redus preturile in intreaga regiune, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Ucraina si-a exprimat regretul fata de decizia poloneza, spunand ca „rezolvarea […] The post Decizia care nemulțumește Kievul: Polonia se alatura celorlalte țari și interzice importurile de cereale si alte alimente din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .