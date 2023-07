Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi a anunțat ca a incetat colaborarea cu fundașul central Mark Tamas, la doua zile dupa ce Laszlo Dioszegi, patronul covasnenilor, declara ca a primit o oferta de 100.000 de euro pentru jucator, suma pe care o cataloga drept „ridicola”. „Tamas vrea sa plece in strainatate. Toata ziua vine pe capul…

- Dupa o pauza de o luna si jumatate, campionatul de fotbal al Romaniei revine incepand de vineri. Programul primei etape: Vineri, 14 iulie Ora 18.30 Otelul Galati – UTA Arad Ora 21.30 FC Rapid 1923 – Sepsi OSK Sf. Gheorghe Sambata, 15 iulie Ora 18.30 FC Hermannstadt – Farul Constanta Ora 21.30 CFR 1907…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre alegerile facute de mai multe cluburi din Superliga, care au votat „impotriva” demersului acestuia de a regandi regulamentul Ligii 1, dar și de a scoate regula U21. Numai 6 aliați a avut FCSB, 7 cluburi au votat contra ideii propuse de roș-albaștri, in timp…

- Florin Raducioiu a comentat imaginile bucuriei dupa ce Sepsi a caștigat Cupa Romaniei (0-0 dupa timpul regulamentar și 5-4 la penalty-uri, cu U Cluj). Fostul mare internațional s-a declarat deranjat ca Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, s-a bucurat pe teren, alaturi de jucatorii lui Cristiano Bergodi.…

- Poli Iași - Dinamo, Oțelul Galați - Unirea Dej și CSA Steaua - Gloria Buzau sunt meciurile ultimei runde din play-off. Incep de la aceeași ora, 13:00, și sunt liveTEXT pe GSP.ro. CALCULE:Poli Iași a promovat matematic de pe primul loc;CSA Steaua și Unirea Dej n-au drept de promovare;Pentru a reveni…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a declarat ca vrea sa continue colaborarea cu antrenorul Cristiano Bergodi. Ințelegera italianului cu Sepsi expira in vara, insa ar fi primit deja propunerea de prelungire. Raman de stabilit doar detaliile financiare, conform lui Dioszegi. Laszlo Dioszegi: „Deja…

- Oțelul Galați a pierdut la limita in deplasarea de la Gloria Buzau, scor 1-0, in etapa a noua a play-off-ului ligii secunde, iar cea de-a doua promovata in SuperLiga se va decide dupa ultima etapa.

- Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit dupa victoria cu CSA Steaua, 3-0, considerand ca echipa lui Ovidiu Burca va promova direct, la finalul acestui sezon. Calcule pentru promovarea in Liga 1:Poli Iași a promovat deja matematic de pe primul loc al ligii secunde. ...