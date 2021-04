Regatul Unit este in doliu dupa decesul, vineri, al ducelui de Edinburgh, sotul reginei Elisabeta a II-a. De la ora 17:00 GMT vineri, clopotul manastirii Westminster a sunat de 99 de ori in fiecare minut. Pana la inmormantare, a carei data este inca necunoscuta, Regatul Unit va respecta o perioada de doliu national, transmite AFP.



Foto: (c) ANDY RAIN / EPA

Din cauza pandemiei provocate de coronavirus, Regina are in vedere "aranjamente modificate" pentru inmormantare, care vor fi anuntate "in timp util", a anuntat Palatul Buckingham.



Dar, conform…