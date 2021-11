Decapitat într-un groaznic accident rutier, în Teleorman Un barbat a murit prin decapitare, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier produs din cauza unei șicanari in trafic, pe Drumul European 70, in județul Teleorman. In accident au fost implicate doua TIR-uri și o autoutilitara. Surse din poliție au precizat ca accidentul s-a produs dupa ce unul dintre cei doi șoferi […] The post Decapitat intr-un groaznic accident rutier, in Teleorman appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

