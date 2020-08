Stiri pe aceeasi tema

- Pe litoral sunt peste 120.000 de turisti Foto anat.ro Reporter: Sorin Cealera Realizator: Sunt peste 120.000 de turisti, în aceste zile, pe litoral. În ciuda numarului tot mai mare de infectari, masurile impuse de autoritati pentru prevenirea si limitarea raspândirii virusului…

- Bogdan Bola, seful Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea – Litoral, spune ca un astfel de fenomen nu a mai avut loc de cel putin 10 ani, iar utilajele necesare curatarii algelor nu sunt usor de obtinut. "E clar, nici natura nu ține deloc cu noi (nu ca ar avea de ce): daca de dimineața malul…

- bull; Echipele administratorului public au intervenit pe strazile Muncel si Fagetului.Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, continua lucrarile de modernizare a zonei carosabile pe arterele secundare din cartierul Faleza Nord.Echipele administratorului public au intervenit pe strazile…

- Stareta manastirii din judetul Constanta unde Ilie Nastase s-a casatorit pentru a cincea oara este acuzata ca a inchis de trei luni un drum public. Autoritatile cunosc situatia, dar nimeni nu face nimic.

- Lucrari de asfaltare pe un tronson al bulevardului Mamaia. Echipele administratorului drumului public vor actiona cu utilaje joi, 11 iunie si vineri, 12 iunie, pentru turnarea covorului asfaltic.Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban SRL, continua reconditionarea carosabilului pe bulevardul…

- La sfarsitul anilor 30, Dobrogea era o provincie in continua dezvoltare economica iar turismul era unul dintre domeniile in care excela. Balcicul atat de drag Reginei Maria era una dintre principalele atractii in sezonul estival. In vara anului 1938, orasul din Cadrilater era luat cu asalt de sute si…

- Incepand cu data de 1 iunie romanii pot calatori din nou pe teritoriul tarii fara a fi necesara declaratia pe propria raspundere, cu toate acestea anumite reguli trebuie respectate, dintre care cea mai importanta find distantarea sociala. Hotelierii au fost nevoiti sa ia masuri pentru ca angajatii…

- Autoritatile centrale au anuntat ca de la 1 iunie se vor redeschide terasele in toata tara, insa respectand anumite conditii, cum ar fi distanta de minim 2 metri intre mese. Pentru a venit in sprijinul proprietarilor de localuri din Sfantu Gheorghe, Primaria va oferi gratuit spatiu pentru extinderea…