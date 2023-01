Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu și Sorana Cirstea incep sezonul cu participarea la turneul de tenis WTA 500 de la Adelaide, Australia. Gabriela Ruse a ajuns și ea pe tabloul principal la Auckland, Noua Zeelanda, dupa ce a trecut de doua tururi de calificari. Fii la curent cu cele mai…

- Jucatoarele de tenis Irina Begu (foto) și Sorana Cirstea participa, in aceste zile, la turneul de la Adelaide, din Australia, dotat cu premii totalizand 827.000 de dolari. Cele doua au fost calificate direct pe tabloul principal de simplu, unde vor intalni in primul tur jucatoare venite din calificari.…

- Irina Begu (34 WTA) și Sorana Cirstea (45 WTA), cele doua jucatoare din Romania acceptate direct pe tabloul principal la turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia, 1 – 8 ianuarie), au avut noroc la tragerea la sorți, potrivit GandulSambata dimineața s-a tras la sorți tabloul principal al turneului WTA…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (27 ani, 173 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Colina (Chile), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In optimi, romanca a fost invinsa, joi, 11 noiembrie, in doua seturi,…

- Tenismanul roman Filip Jianu a fost invins de croatul Nino Serdarusic cu 6-4, 4-6, 7-5, joi, in optimile de finala ale turneului challenger de la Yokohama, dotat cu premii totale de 53.120 de dolari, potrivit Agerpres.Jianu (21 ani, 306 ATP), care in primul tur trecuse de al saselea favorit, japonezul…

- Liderul ATP, spaniolul Carlos Alcaraz, principal favorit, s-a calificat miercuri in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 5.415.410 euro, dupa ce a trecut lejer, in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de japonezul Yoshihito Nishioka (38 ATP), informeaza…

- Nascuta in București și cu reședința la Targoviște, orașul unde locuiesc parinții (Mihai și Liliana), Sorana Cirstea a decis sa-l urmeze in Dubai pe logodnicul ei, Ion Alexandru Țiriac. Fiul miliardarului Ion Țiriac este rezident in Dubai, cel mai mare oraș și reședința a emiratului cu același nume,…

- Tenismenul roman Nicholas David Ionel (19 ani, 263 ATP) s-a calificat in optimile de finala ale turneului challenger de la Saint-Tropez (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 90.280 de euro. Venit din calificari, romanul a beneficiat in partida din turul intai de…