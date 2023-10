Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent caz care darama influența baronilor PSD din regiunea Moldovei este Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui. Dumitru Buzatu a fost prins in flagrant de DNA cand lua o mita 1,25 de milioane de lei. Procurorii anticorupție au gasit toata suma in bancnote de 500 de lei in…

- Modificarea s-a efectuat la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și a Curții de Conturi privind substituirea membrilor Comitetului. Decizia a fost luata miercuri, 30 august, in cadrul ședinței Guvernului. Astfel, potrivit documentului, noua componența a Comitetului este constituita din:…

- In cadrul ședinței de vineri, Comisia Electorala Centrala (CEC) a interzis, difuzarea și distribuirea buletinelor informative „PRIMARIA TRANSPARENTA”, elaborate de Primaria municipiului Balți și a obligat autoritatea locala, precum și distribuitorii implicați in procesul de difuzare, sa asigure eliminarea…

- Publicația Solid News susține ca METRO, Carrefour, CORA, Auchan, Mega Image, Flanco, Altex, IKEA, Penny, eMAG și-au redus prin artificii financiare profiturile obținute in Romania și fie le-au mutat in țarile de origine, fie le-au plimbat prin vehicule fiscale in paradisuri. Așa-zișii “șmecheri” ai…

- Cel mai recent control al Curții de Conturi la Primaria Bacau a scos la iveala mai multe nereguli, printre care și nerespectarea prevederilor legale la achiziția unui studiu de fezabilitate, in valoare de 50.000 de euro. Ziarul de Bacau a aratat, la inceputul anului, cum Primaria Bacau a achiziționat,…

- Cu un personal mult subdimensionat la Direcția Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), ANAF a reușit sa scoata de la multinaționale, dupa controale inopinate și inspecții fiscale, peste 3,5 miliarde de lei. Cei mai mulți bani au fost depistați la capitolul pierderi, care au fost diminuate…

- Sindicatul National Finante Publice – SindFISC, organizatie sindicala nationala specializata in reprezentarea intereselor functionarilor din cadrul sistemului institutional al Ministerului Finantelor, a anuntat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca a atras atentia in decursul timpului, celor responsabili,…

- Media salariilor lunare ale celor din conducerea Curții de Conturi ajunge la circa 27.000 de lei, in cazul președintelui instituției fiind de aproximativ 28.000 de lei. In schimb, primul om in stat ia o leafa lunara de circa 15.000 de lei.