- Procurorii clujeni au trimis in judecata un fals arhitect care a lucrat timp de 11 ani in Cluj-Napoca, folosindu-se de acte false. Anchetatorii au stabilit ca falsul arhitect și-a inceput ”cariera” in octombrie 2011. ”S-a reținut ca, fapta inculpatului persoana fizica, care in baza aceleași rezoluții…

- Un barbat de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant de politisti si procurorii DIICOT cand vindea droguri de mare risc - ecstasy si 3-CMC, in apropierea locului de desfasurare a festivalului Untold. Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut astfel de droguri si in…

- Directia de Urbanism din cadrul Primariei Capitalei este perchezitionata la aceasta ora de procurorii DNA. Anchetatorii au ridicat mai multe documente si unitati de calculator din cadrul Directiei din subordinea lui Nicusor Dan.

- Chiriile in marile orașe din țara au continuat sa creasca in luna mai, iar chiria medie pentru o garsoniera a variat intre 220 și 300 de euro.Potrivit imobiliare.ro, in București, așteptarile proprietarilor ajung la 300 de euro pe luna pentru o garsoniera, la 460 de euro pe luna pentru un apartament…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate au confiscat cantitați impresionante de droguri, in urma a 5 percheziții desfașurate in Cluj-Napoca și Bistrița. Au fost gasite, de asemenea, și sume mari de bani. Anchetatorii sunt cu ochii pe cei doi indivizi inca din 2021. Astazi,…