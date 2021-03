„De ziua ta…” Spectacol de Ziua Internațională a Femeii la Filarmonica Pitești „De ziua ta…” Spectacol de Ziua Internaționala a Femeii la Centrul Cutural Multifuncțional. Un adevarat marțișor artistic le este oferit doamnelor și domnișoarelor din Pitești, sub forma unui spectacol organizat de catre Primaria Pitești, prin Centrul Cultural Pitești și Filarmonica Pitești, in data de 8 martie, de la ora 18:00. Spectacolul intitulat „De ziua ta…” va avea loc in sala de concerte a Filarmonicii Pitești, intrarea fiind libera in limita a 30% din capacitatea salii. Accesul se face pe baza de bilete-invitație, care pot fi ridicate incepand de vineri, 5 martie, de la casieria Filarmonicii… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Consiliului Județean a dispus un audit la Teatrul ”Alexandru Davila” privind modul cum a fost cheltuit bugetul mai mult decat generos (asta ca sa nu-i spunem deșanțat!) alocat in anul pandemic 2020. Auditul va viza atat perioada de cateva luni cat a fost manager controversatul Nicolae Poghirc,…

- “La concertul de jazz și pop din 25 februarie al Filarmonicii Pitești accesul se face doar cu bilete. Ca urmare a restricțiilor sanitare impuse de infecția cu noul CORONAVIRUS și limitarea la 30% din capacitatea salii de concert, anunțam publicul ca, la concertul din 25 februarie a.c., susținut de orchestra…

- La Filarmonica Pitești s-a inființat grupul Trio Jazz & Pop Pitești. Luna aceasta, la Filarmonica Pitești s-a inființat grupul de jazz & pop Trio Jazz & Pop Pitești, alcatuit din muzicieni de marca, angajați sau colaboratori ai instituției: basistul Alexandru Iordache, percuționistul Gabriel Barani…

- Conducerea clubului de fotbal Gaz Metan Medias a anuntat, marti, numirea lui Mihai Teja in functia de antrenor principal al formatiei ardelene. Tehnicianul a semnat un contract valabil pentru un an si jumatate. "Mihai Teja s-a intors la Medias. In urma cu putine momente acesta…

- Dupa ce au reușit sa convinga mai mulți fotbaliști importanți sa ramana in Ștefan cel Mare, suporterii-acționari de la Dinamo au facut un nou gest impresionant fața de echipa lor și au anunțat ca vor mai vira in conturile clubului o suma considerabila de bani.“OXIGEN PENTRU DINAMOAstazi, Vineri 22 ianuarie…

- Clubul Gaziantep a anuntat, duminica, despartirea de antrenorul Marius Sumudica, informeaza site-ul oficial al gruparii turce, citat de News.ro."Ne-am despartit de comun acord de tehnicianul Marius Sumudica, care a fost antrenor la Gaziantep FK de aproximativ un sezon si jumatate. Le…

- Tiago Andre Rech a fost singurul fan al celor de la Santa Cruz RS care a asistat din tribune la infrangerea usturatoare cu Gremio din 2012, scor 1-4. La 8 ani de atunci, din postura de președinte al clubului, a caștigat un trofeu alaturi de acesta. O poveste impresionanta din Brazilia face inconjurul…

- In ultimul meci jucat, echipa de pe litoral a trecut de Rookies Oradea, cu un scor fluviu, 123 40. Dupa trei turnee disputate din sezonul 2020 2021 al Ligii Nationale de baschet feminin, reprezentanta Constantei in competitie, Phoenix CSU Simona Halep, ocupa locul sase in clasament, cu 11 puncte, in…