De Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer, autoritățile anunță noi pachete de servicii medicale Prevenția și depistarea precoce a mai multor afecțiuni, inclusiv a celor maligne, sunt incluse intr-un pachet medical ce se va lansa la inceputul lunii viitoare. Recent, a fost finalizat și lansat in consultare publica o noua forma a Planului Național de Combatere a Cancerului, complet restructurata fața de varianta anterioara aprobata de Parlament.

- Ziua Naționala a Supraviețuitorilor de Cancer, declarata oficial pe 4 iunie, aduce in atenția autoritaților masuri de sprijin pentru cei care sufera de aceasta boala. Recent, Casa Naționala a Sigurarilor de Sanatate a adoptat un pachet nou de servicii gratuite, valabile de la 1 iulie. Printre acestea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, sustine ca profesorul Patriciu Achimas Cadariu, care a fost coordonatorul Planului National de Combatere a Cancerului, "a refuzat orice dialog" inainte de adoptarea documentului in Parlament, desi ministerul „avea destul de multe obiectii", informeaza Agerpres.Ministrul…

- Nemulțumirea bolnavilor de cancer a plecat de la anunțul lui Alexandru Rafila de miercuri privind intocmirea unui nou Plan de Combatere a Cancerului, la 7 luni de cand actualul, la care un grup de specialiști a lucrat timp de cațiva ani, a fost aprobat de Parlament și promulgat de președintele Klaus…

- Comisia multidisciplinara de Oncologie a finalizat noua varianta a Planului National de Combatere si Control al Cancerului PNCC Ministerul Sanatatii a lansat pentru consultare publica noua varianta a PNCC, rezultat al activitatii de 4 luni a comisiei multidisciplinare de Oncologie, formata din 20 de…

