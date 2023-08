Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Moscovei a anuntat ca armata rusa a doborat o drona care se indrepta spre capitala Rusiei. Incidentul are loc la o saptamana de la atacul cu drone asupra Moscovei, in care au fost avariate mai multe blocuri de birouri.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, un mesaj cu prilejul centenarului Mausoleului Eroilor de la Marasesti. Șeful statului a vorbit despre sacrificiul militarilor din Primul Razboi Mondial, dar și despre conflictul din Ucraina.

- Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat vineri, 4 august, ca un crematoriu mobil rusesc funcționeaza in permanența in partea de nord-est a orașului Melitopol, aflat sub ocupație, scrie Ukrainska Pravda.Rezidenții din orașul aflat in partea regiunii Zaporojie pe care Moscova a anexat-o…

- Sunt vești proaste pentru acești șoferi! Toți conducatorii auto care utilizeaza rețeaua de drumuri publice din Romania vor fi nevoiți sa țina cont de noile reguli. Foarte important! Se va schimba radical modul de plata a acestei taxe. CITESTE SI Calabria, taramul de vis din sudul Italiei, 'arde'.…

- Fostul președinte republican, Donald Trump, anunta ca va opri Razboiul din Ucraina in 24 de ore, asa cum sustine de mai multe saptamani, in cazul in care se va intoarce la Casa Alba, in 2024 si isi prezinta strategia in acest sens - raportul de forta. Declarațiile au fost facute de Trump intr-un interviu…

- Razboi in Ucraina. Seful gruparii paramilitare ruse “Wagner” il acuza pe Serghei Șoigu de faptul ca a ucis “un numar foarte mare” de membri Wagner dupa ce armata rusa a bombardat tabere militare din spatele frontului. Evgheni Prigojin promite ca va raspunde atacului. Armata rusa a negat informațiile…

- Romanii sufera de ani de zile din cauza lipsei infrastructurii, deși se fac investitii si problema banilor care vin de la Uniunea Europeana pentru acest domeniu este de foarte mult timp rezolvata. Razboiul rusilor din Ucraina a readus in discutie importanta coridoarelor de transport care trec prin Romania.…

- Trimisul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice, Li Hui, a declarat, in timpul unei vizite la Kiev, in perioada 16-17 mai, ca nu exista o metoda universala de rezolvare a crizei ucrainene, iar RPC va ajuta la rezolvarea problemei in felul sau. Despre aceasta a anunțat, joi, Ministerul chinez de…