De ziua lui, Călin Popescu-Tăriceanu a primit un plic. Este suspect într-un dosar penal "De ziua mea, am primit un plic pe care scria Parchet. Anul acesta. Am deschis plicul și... surpriza: am primit inștiințare ca sunt suspect intr-un dosar penal, altul, cu abuz in funcție. M-am uitat și am inceput sa fac diferite legaturi despre ce banuiesc ca e vorba. Inca nu m-am prezentat la Parchet, o sa ma prezint la termenul fixat. E vorba despre dosarul care vizeaza un senator, dosarul de incompatibilitate pe care il are acest senator, (...) ca eu aș fi de vina ca nu am pus capat mandatului acelui senator aflat in incompatibilitate. M-am uitat puțin așa amuzat. Mi-am luat chiar regulamentul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

