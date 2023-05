Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Liteni, Tomița Onisii, a anunțat ca la inceputul acestei saptamani a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrarilor in cadrul unui proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru extinderea rețelei de apa și canalizare din acest oraș. Tomița Onisii…

- Primarul comunei Marginea, Gheorghe Lazar, a anunțat ca miercuri, 3 mai, au inceput lucrarile de modernizare prin betonare a drumului comunal Manole (Str. Poienilor). Sectorul de drum propus pentru modernizare va avea o lungime de 620 de metri iar lațimea parții carosabile, inclusiv cu acostamente…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a transmis ca instituția pe care o conduce ramane alaturi de sportul sucevean aratand ca in ultima ședința a deliberativului județean s-au aprobat 500.000 de lei pentru CSM din care 300.000 la seniori și 200.000 de lei la juniori. ”La seniori 200.000 pentru…

- Casa de Cultura din Suceava ar putea fi reabilitata cu fonduri europene, fiindca este o entitate de interes public. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu. El a declarat ca pentru realizarea proiectului, municipalitatea și Casa de Cultura ar urma sa incheie un acord de asociere pentru a finanța…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca școala ”Miron Costin” va fi mansardata in vederea extinderii capacitații. El a spus proiectul in valoare de 9,15 milioane de lei cu TVA inclus va fi depus la finanțare pe fonduri europene prin Programul Operațional Regional. ”Am realizat…

- Primarul orașului Liteni, Tomița Onisii, a anunțat ca in cursul acestei saptamani a semnat inca doua moi contracte importante pentru aceasta localitate. Tomița Onisii a facut referire la contractul de execuție pentru amenajarea a doua parcuri (componenta a proiectului ”Masuri integrate de regenerare…

- Primarul orașului Liteni, Tomița Onisii, a anunțat ca saptamana aceasta au inceput lucrarile la o investiție foarte importanta pentru localitatea pe care o conduce respectiv dispensarul medical. Primarul a precizat ca investiția se ridica la peste 3,5 milioane de lei și se realizeaza cu fonduri alocate…

- Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, cunoscuta interpreta de muzica populara Margareta Clipa a declarat ca, la fel ca in fiecare an, sarbatorește Ziua Femeii prin munca. Artista a afirmat ca, astazi, va susține un recital in sala de evenimente a hotelului din Piatra Neamț. Doamna Clipa a mai…