Premierul Nicolae Ciuca a anunțat inainte de inceputul ședinței de Guvern ca „educatia nu este doar un drept constituțional, este singura cale prin care copiii noștri pot sa evolueze in viața intr-o societate care cu adevarat recunoaște rolul invațarii”. El a transmis ca este in continuare deschis a dialog, astfel incat sa se rezolve conflictul. „Am convocat aceasta ședința de guvern astazi, de 1 iunie, o sedința excepțional, pentru ca am apreciat ca este absolut necesar sa facem in așa fel incat sa remediem tot ceea ce s-a intamplat in acești 30 de ani in care cu adevarat s-au acumulat o serie…