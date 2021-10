De unde vin vârcolacii – Blestem sau superstiție? Oricat de absurd ar suna, majoritatea poveștilor și legendelor din folclor iși au de fapt originea in realitate. Astfel, astazi vom vorbi despre originea varcolacilor și cum și-au facut aceștia apariția in mitologia contemporana. Multe din aceste creaturi folclorice, precum vampirii și varcolacii, s-au nascut in urma unor boli și afecțiuni medicale reale care, in lipsa cunoștințelor științifice moderne, au starnit frica și panica stramoșilor noștri, ducandu-i la concluzia existenței acestor creaturi supranaturale. Varcolaci: jocuri de Haloween sau creaturi insetate de sange? Un monstru la fel… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

