De unde provine bărbatul misterios care are o variantă complet nouă de Covid Marc Johnson, profesor de microbiologie moleculara și imunologie la Facultatea de Medicina a Universitații din Missouri (SUA), a lansat, la inceputul anului, un apel pe Twitter, cerand ajutorul pentru a gasi un barbat misterios care are o varianta complet noua de Covid. „Ajutați-ma sa rezolv un mister de genealogie criptica COVID”, le-a cerut Johnson internauților. Johnson a marturisit ca se uita intr-o baza de date de mostre COVID, cand a observat o versiune nou-nouța sau „linie de descendența” a virusului. Era o tulpina unica, care provenea de la o persoana misterioasa din Ohio. Materialul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

