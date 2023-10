Stiri pe aceeasi tema

- Va propunem, mai jos, o noua incursiune in universul enigmatic al limbii romane. Calauza ne va fi, așa cum v-am obișnuit, antropologul și etnologul Gheorghița Ciocioi (Universitatea din București).

- Manelistul Florin Salam a vorbit deschis despre momentele in care s-a refugiat in consumul de substanțe interzise. In urma cu ceva timp, artistul Florin Salam a recunoscut ca s-a apucat de consumul substanțelor interzise dupa pierderea primei sale soții. Acesta se considera pierdut in acele momente,…

- Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 4 se face vineri dimineața, 22 septembrie, in sistem pendula intre stațiile Basarab 2 - Grivița și Grivița - Straulești, dupa ce un tren s-a defectat in apropierea stației Gara de Nord, anunța Metrorex.Trenul s-a defectat in jurul orei 7.05 langa Gara de…

- CARAȘ-SEVERIN – Senatorul social-democrat Ion Mocioalca spune ca este vorba despre o suma lunara de 300 de lei, acordata fara condiționare de venit, pe care o pot primi elevii ramași fara unul sau ambii parinți! „Propunerile PSD au fost acceptate, in sfarșit! Elevii cu unul sau ambii parinți decedați…

- Iese la iveala un șir lung de nereguli grave legate de funcționarea depozitului de GPL de la Crevedia. In urma cu 3 ani au fost facute 2 controale inopinate la stația, iar problemele sesizate erau exact cele care au dus la producerea tragediei de ieri. Care sunt instituțiile care știau de nereguli…

- Romania produce in medie peste 3 milioane de tone de deșeuri de construcții anual, reprezentand aproximativ 40% din totalul deșeurilor generate annual in țara noastra, conform unei analize MASTERBUILD Property Developer & General Contractor. De aceea, șantierele de construcții bine organizate și eficiente…

- In perioada 19-21 iulie, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Basarab I” al județului Dambovița organizeaza in parteneriat cu Consiliul Județean Dambovița și Primaria municipiului Moreni, etapa interjudețeana a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgența,…

- Se pare ca saracia ii pandește pe tot mai mult pensionari din județ. Potrivit datelor oferite de Biroul de Comunicare din cadrul Casei Județene de Pensii Salaj (CJP Salaj), in evidețele instituției, in acest an, figureaza 14.568 beneficiari de indemnizația sociala in valoare de 1125 lei. Din aceștia,…