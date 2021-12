Stiri pe aceeasi tema

- Știm unde începe saracia, dar nu știm de la câți bani încolo te poți considera bogat. Pragul saraciei este stabilit la 60% din venitul net median. În România, venitul median fiind de circa 2700 de lei, pragul saraciei ar însemna 1600 de lei. În Franța, fostul…

- Inainte ca pandemia sa se agraveze din nou, este necesara implicarea, macar in primele saptamani, in testarea elevilor, a cadrelor medicale și, prin participare voluntara, a parinților sau studenților din domeniile socio-medicale, susține Salvați Copiii Romania. Organizația Salvați Copiii Romania considera…

- Dacia spune ca a livrat in Europa 15.000 de exemplare din mașina electrica Spring, dintre care 1.700 au ajuns in Romania in ultimele doua luni. Comenzile au putut fi facute incepand cu 20 martie și cele mai multe mașini au ajuns incepand cu luna octombrie in Romania, Franța, Italia, Spania și Germania.…

- Ipsos, o companie multinaționala de cercetare de piața pe baza de chestionare online, a realizat recent un sondaj referitor la cele mai increzatoare și cele mai puțin increzatoare profesii din lume. Doctorilor, oamenilor de știința și profesorilor le este acordata cea mai mare incredere, in timp ce…

- Compania Nationala Posta Romana a urcat 8 locuri, pana la pozitia 36, in topul intocmit de Uniunea Postala Universala, care face referire la companiile postale din 168 de tari, informeaza compania printr-un comunicat transmis marti AGERPRES . Raportului UPU analizeaza produsele si serviciile postale…

- sursa foto: Universitatea „Ovidius” Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) a participat sambata, 09 octombrie 2021, in mediul virtual, la „Begin Indian Subcontinent Online Edu Fair”, targ internațional de prezentare a ofertei educationale al carui public ținta a fost reprezentat de potențialii candidați…

- Grupul statelor puternic industrializate si emergente (G20) va organiza pe 12 octombrie, la Roma, o reuniune extraordinara pe tema crizei din Afganistan, anunta Mario Draghi, premierul Italiei, tara care detine in prezent Presedintia organizatiei. „Va fi un summit extraordinar al G20, pe 12 octombrie,…

- India, care se afla in al treilea val de contaminari cu SARS-CoV-2, a administrat in luna august peste 180 de milioane de doze de vaccin anti-Covid, mai mult decat natiunile din G7 - Canada, Marea Britanie, SUA, Italia, Germania, Franta si Japonia - impreuna, potrivit unui comunicat oficial citat de…