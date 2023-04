Stiri pe aceeasi tema

- Soția opozantului critic Vladimir Kara-Murza, Evgenia, condamnat de regimul lui Putin spune cum de fapt Kremlinul se teme destul de mult de el. Sentința lui Kara-Murza este cea mai dura de acest gen de cand Rusia a invadat Ucraina, dupa ce a fost gasit vinovat de tradare și alte infracțiuni pe care…

- Ministerul de Externe condamna acțiunile militarilor ruși dupa ce in spațiul online a aparut o secvența video in care un militar ucrainean este decapitat de viu . Conform diplomației de la Chișinau, este vorba de o incalcare grava a dreptului internațional umanitar. MAEIE considera ca atrocitațile comise…

- Specialiștii americani de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) estimeaza ca Moscova poate cere o incetare a focului in Ucraina in perioada Paștelui ortodox, care se sarbatorește pe 16 aprilie, așa cum a facut-o de Craciunul pe rit vechi, din luna ianuarie a acestui an. „Kremlinul a cerut in…

- Rusia nu va lasa fara raspuns aderarea Finlandei la NATO, ceea ce reprezinta o noua escaladare a relatiilor cu Alianta Nord-Atlantica, a declarat marti Kremlinul, promitand "contramasuri" si calificand extinderea Aliantei Nord-Atlantice drept o "atingere la securitatea" Rusiei, informeaza EFE si AFP,…

- Imediat dupa anunțul ca Slovaciei și Poloniei ca vor ajuta Ucraina cu avioane de lupta de fabricație sovietica, Kremlinul a reacționat spunand ca va „distruge orice astfel de aeronava”, relateaza BBC. Purtatorul de cuvant al lui Putin a criticat decizia celor doua țari și a spus ca „ele nu vor schimba…

- Kremlinul a declarat joi, 16 martie, ca regreta ”prejudecatile nejustificate” ale Republicii Moldova la adresa Moscovei si ca Rusia ramane deschisa bunelor relatii, transmite Reuters.. Republica Moldova s-a aflat in centrul atentiei de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, existand temeri ca aceasta…

- Kremlinul a declarat luni ca peninsula Crimeea este "parte inalienabila" a Rusiei, in consecinta returnarea ei catre Ucraina este imposibila, potrivit EFE si RIA Novosti, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…