Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa utilizarea de tip accesoriu, ochelarii de soare barbati sunt utilizati si pentru protectia ochilor. Trebuie sa te gandesti cum vrei sa-ti protejezi ochii si sa cauti cele mai bune metode de protectie si de tratament a lentilelor, cum ar fi: Rezistenta la razele UV- pana si cele mai ietine lentile…

- Doi locuitori din Insulele Solomon care s-au ratacit in Oceanul Pacific au reusit sa supravietuiasca timp de 29 de zile cu nuci de cocos, portocale si rugaciuni, fiind salvati in largul coastelor Papua Noua Guinee, la 400 de kilometri distanta, relateaza AFP.Cei doi se deplasau intre doua insule din…

- Vremea rece aduce cu sine nevoia de a ne schimba garderoba. Pentru sezonul rece, in orice garderoba este obligatorie și jacheta, un articol vestimentar utilizat pentru un confort termic crescut, dar și pentru completarea unor ținute la moda, perfecte pentru zilele cu temperaturi scazute. Jachetele barbatești…

- Polițiștii și procurorii din Alba au efectuat 7 percheziții, la domiciliile a doua persoane, respectiv sediile și punctele de lucru ale unor societați administrate de acestea, in municipiul Alba Iulia. Persoanele sunt banuite de inșelaciune, amenințare, fals in inscrisuri sub semnatura privata, nerespectarea…

- Un grav accident rutier a avut loc duminica seara, in județul Dolj, in urma caruia doi barbați din Maglavit au ajuns la spital. Cei doi au fost loviți violent de o mașina, in timp ce stateau pe o banca. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului. Doi barbați care stateau pe o banca, spulberați […] The…

- Frumusetea e subiectiva, iar criteriile discutabile. Totusi, un medic estetician pretinde ca a gasit formula perfecta de calcul. Iata care sunt, dupa algoritmul sau, cei mai frumosi barbati din lume.

- Patru barbați au fost reținuți in urma scandalului de la Suceava in timpul caruia un jurnalist și un activist de mediu au fost batuți cu bestialitate de aproximativ 20 de persoane. Peste 30 de polițiști din cadrul IGPR și IPJ Suceava au participat la ancheta. Au fost audiate mai multe persoane…