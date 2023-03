Stiri pe aceeasi tema

- Romania a castigat 5 medalii la Cupa Balcanica de Schi Fond de la Pale Tara noastra a participat la competiție cu cinci sportivi la masculin și o sportiva in probele de feminin, care au obținut cinci medalii in cele doua zile de concurs: doua medalii de aur, doua de argint și una de bronz. La Cupa Balcanica…

- Petre Daea a declarat, vineri, la Iasi, ca a vazut multe abordari privind calitatea cerealelor din Ucraina care ajung pe piata romaneasca, precizand ca ar trebui sa fim atenti si sa stim realitatea cu adevarat. ”Autoritatea Sanitar-Veterinara, care vegheaza la calitatea produselor care intra in Romania,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in februarie 2023 cu 44.49% fața de februarie 2022, atingand un volum de 12.449 unitați. Pe primele doua luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 24.715 unitați, in creștere cu 37.66% fțaa de perioada similara din…

- SNGN ROMGAZ SA și SOCAR TRADING, filiala companiei naționale petroliere a Republicii Azerbaidjan, au semnat in 3 februarie 2023, la Baku, un nou contract individual pentru livrarea de gaze naturale azere in Romania. Incheierea acestui document juridic reprezinta o continuare și consolidare a bunelor…

- Ianis Dobrescu (15 ani), mijlocașul celor de la CSM Deva, formație ce ocupa primul loc in seria a 7-a din liga a treia, este dorit de Juventus, AC Milan și Borussia Dortmund. Tanarul fotbalist se va deplasa in decursul lunii viitoare in Italia, unde reprezentanții acestuia vor negocia cu cei de la…

- Schiorul roman, Paul Pepene, locul 1 la schi fond 10km Individual in Cupa Austriei, una dintre cele mai importante competitii de nivel mondial In cadrul aceleiași probe, Raul Popa s-a clasat pe locul 5, Florin Dolhascu pe locul 19, iar Gabriel Cojocaru pe locul 22. In proba feminina de 5km Individual,…

- Romania are cea mai stabila economie din regiune si va incheia anul cu o crestere economica de peste 5%, a transmis sambata ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Avem cea mai stabila economie din regiune (in contextul in care pietele financiare au manifestat o volatilitate care nu a mai fost inregistrata…