- In timp ce Vladimir Putin se pregatește sa celebreze, luni, victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste, acțiunile lui in Ucraina ”fac de rușine Rusia și sacrificiile istorice ale poporului rus”, au subliniat, duminica, țarile G7 intr-un comunicat comun, transmite AFP și BFMTV. In cadrul unei…

- Romanii sunt tot mai interesați de asigurarile de viata, care au inregistrat, in 2021, cea mai mare crestere din ultimii ani, primele brute subscrise atingand o valoare de 2,6 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (UNSAR). Chiar și așa, ponderea activitatii…

- Uniunea Europeana a anuntat marti ca a declarat indezirabili 19 diplomati rusi pentru „angrenarea in activitati contrare statutului lor diplomatic” si le-a cerut sa paraseasca tara-gazda, Belgia, transmite Reuters. „Pe baza deciziei inaltului reprezentant (pentru relatiile externe – n. red.) Josep Borrell,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a asigurat Ucraina de sprijinul țarilor G7 in lupta contra Rusiei. „Continuam sa furnizam Ucrainei arme defensive și letale”, a declarat Macon dupa Summitul NATO și G7 de la Bruxelles, potrivit AFP. Macron susține ca sancțiunile luate impotriva Moscovei au cu adevarat…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, astazi, in cadrul vizitei de la tabara mobila de refugiați de la Siret, ca NATO nu va fi implicata in conflictul militar din Ucraina și nici Romania nu va fi implicata. „Ajutam pe cei care se refugiaza, vom ajuta și pe cei care raman in Ucraina. Pornim de la scenariul…

- Uniunea Europeana a prezentat, miercuri, lista bancilor ruse care vor fi vizate de restrictii in sistemul international de tranzactii “Swift”, insa doua banci principale nu sunt afectate de sanctiuni, astfel incat tarile europene sa efectueze in continuare platile pentru gaze si petrol. In Jurnalul…

- Italia, Franța, Cipru și-au exprimat acordul pentru excluderea Rusiei din sistemul interbancar de comunicatii internationale SWIFT, anunța autoritațile de la Kiev, care au purtat discuții cu țarile europene. Acordul Ciprului era considerat important, deoarece Ciprul este o destinație majora a investițiilor…