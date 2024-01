Stiri pe aceeasi tema

- Nu, nu e vorba de nicio eroare și nici de vreo gluma! Guvernul a decis sa introduca, incepand cu anul 2024, posibilitatea ca Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) si operatorii de serviciu public de transport feroviar de calatori pot introduce servicii de autocare/autobuze pentru inlocuirea trenurilor…

Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea pentru Reforma Feroviara și CFR Calatori, a semnat marți contracte cu o valoare de 3 miliarde de lei pentru achiziția a inca 20 de trenuri electrice noi de lung parcurs și modernizari pentru 55 de locomotive și 139 de vagoane.

- Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea pentru Reforma Feroviara și CFR Calatori, a semnat marți contracte cu o valoare de 3 miliarde de lei pentru achiziția a inca 20 de trenuri electrice noi de lung parcurs și modernizari pentru 55 de locomotive și 139 de vagoane.

- Incepand cu 8 ianuarie 2024, pe tronsonul Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, calea ferata urmeaza sa fie electrificata și modernizata, in baza unui proiect care se realizeaza din fonduri europene.

- Șase autobuze electrice vor intra de sambata pe traseu, pe linia 330, urmand ca in data de 11 decembrie acestea sa intre și pe linia 335, traseele celor doua linii realizand legatura dintre nordul și estul Capitalei, informeaza Mediafax.„Astazi (vineri - n.r.) am ieșit pe traseu in probe cu un autobuz…

- Oradea implementeaza un proiect pentru mobilitatea locuitorilor din Zona Metropolitana. Zilnic, 30.000 persoane din jurul municipiului vin la munca in Oradea iar pentru a facilita accesul acestora, Ilie Bolojan si Florin Birta au anuntat dezvoltarea transportului integrat metropolitam.In parteneriat…

- Florin Birta, primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, și Mircea Malan, vicepreședintele administrației județene din Bihor, au prezentat un proiect pentru o noua rețea de trenuri metropolitane, printr-o noua alternativa de transport public, tram-train-uri.…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara a finalizat procedura de evaluare tehnica și financiara a ofertei inaintate de operatorul feroviar CFR Calatori in cadrul primei proceduri din Romania de licitare a unui contract de serviciu public in domeniul transportului feroviar de calatori. Serviciile din acest…