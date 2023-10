Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul olandez Wopke Hoekstra, care a lucrat pentru Shell și McKinsey, este tot mai aproape sa devina comisarul european pentru clima, in ciuda criticilor primite. Acesta va fi supravegheat de Maros Sefcovic, un politician cu școala la Moscova, in URSS, transmite The Guardian.

- In Europa, prețurile de referința la gaze naturale este in scadere din cauza cererii foarte mici. Marți, contractul la gaze cu livrare in luna noiembrie a scazut cu 5,4%. Temperaturile din vestul Europei vor depași pragul de 20 de grade Celsius in weekend și vor fi peste valorile normale, cel puțin…

- Eficiența energetica a devenit un capitol extrem de important pentru instituțiile europene, in contextul politicii „Green Deal”, care are ca scop ambițios sa ne transforme in primul continent care ajunge la neutralitate climatica. Iar domeniul tranziției verzi s-a dovedit cu atat mai necesar odata cu…

- Franța a dat un ultimatum, iar Germania a ripostat, intr-o confruntare din ce in ce mai apriga, care pune in evidența perturbarile provocate de combinația dintre criza energetica din regiune și schimbarea ecologica a Uniunii Europene. In timp ce disputa se invarte in jurul rolului energiei nucleare…

- Frans Timmermans a plecat din funcția de vicepreședinte al Comisiei Europene pentru ca va candida pentru Partidul Laburist și Stanga Verde din Olanda la alegerile generale din 22 noiembrie, relateaza Reuters și AFP, citata de Agerpres.Timmermans a fost confimat pe prima pozitie din lista de candidați…

- In timp ce schimbarile climatice incalzesc sudul Europei, turismul se muta incet catre nord. In linie cu Agenda de Turism 2030 a Uniunii Europene, tarile se straduiesc sa aiba sectoare ale turismului mai verzi, mai digitalizate si mai sustenabile,...

- Protoxidul de azot, sau „gazul de ras”, și-a crescut popularitatea pe litoral. Acest drog poate cauza paralizie, iar combinat cu alcool sau cafea duce chiar și la infarct. Protoxidul de azot (N2O), sau „funny gas”, este noul drog de pe litoralul Romanesc care starnește curiozitatea tinerilor. La petreceri,…

- Anunțul oficial al trupei Coldplay a postat pe pagina oficiala de Instagram un mesaj in care anunța turneul din Europa in 2023 și țarile in care vor concerta. Printre acestea se afla și Romania. Potrivit mesajului postat alaturi de un filmuleț in care apar steagurile țarilor in care vor canta, trupa…