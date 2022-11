Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major al Fortelor Navale (SMFN), contraamiral Mihai Panait, a spus marti, in cadrul unei intalniri cu atasatii militari straini acreditati in tara noastra, ca din februarie si pana in prezent, dupa atacarea Ucrainei de catre Federatia Rusa, peste 30 de mine marine au fost neutralizate…

- SUA si Rusia au convenit sa organizeze in viitorul apropiat discutii despre singurul tratat nuclear care mai exista intre cele doua tari, a anunțat, marti, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, citat de CNN. Tratatul New START limiteaza toate armele nucleare cu raza de actiune…

- Numarul mare de refugiati veniti in Germania din Ucraina si din alte tari este principalul subiect al discutiilor purtate marti, la Berlin, de guvernul federal si comunitatile locale, noteaza DPA, citata de Agerpres. Peste 1 milion de persoane din Ucraina au sosit in Germania de la inceputul invaziei…

- Sezonul estival 2022 a marcat cresteri pe toate destinațiile principale ale romanilor, respectiv Bulgaria, Romania, Grecia si Turcia, cifrele inregistrate fiind peste asteptari atat fata de 2021, cat si fata de anul 2019, sustin reprezentantii unui tur-operator, membru al Asociatiei Nationale a Agentiilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, vineri, ca 4 milioane de tone de cereale ucrainene au tranzitat porturile romanesti, de la inceputul invaziei rusesti. Premierul a transmis, in cadrul a celei de-a sasea editie a Bucharest Security Conference, ca ”solidaritatea cu Ucraina a reprezentat o prioritate…

- Pe masura ce razboiul din Ucraina marcheaza 200 de zile, țara a recuperat zone largi din sud și est intr-o contraofensiva mult așteptata, dand o lovitura grea Rusiei. Contraofensiva ucraineana din ultimele zile a facut ca Rusia sa se retraga din trei orașe in care au fost staționați candva soldații…

- O a treia mina de razboi a fost descoperita plutind in deriva in Marea Neagra. Marinarii militari intervin pentru neutralizarea ei. Echipajul navei „Locotenent Dimitrie Nicolescu" a iesit din portul Constanta, joi, 8 septembrie, in jurul orei 13.15, ca sa neutralizeze o mina de razboi, descoperita de…

- Forțele Navale Romane intervin joi pentru distrugerea unei mine de razboi descoperite in Marea Neagra. „Dragorul maritim „Locotenent Dimitrie Nicolescu” (DM-29) a ieșit din portul Constanța, joi, 8 septembrie, in jurul orei 13.15, pentru a executa o misiune de intervenție asupra unei mine de razboi,…