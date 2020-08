Stiri pe aceeasi tema

- "Datele oficiale distrug propaganda PSD-ista. In luna iulie prețurile au STAGNAT. Mai mult la bunurile alimentare prețurile AU SCAZUT fața de luna precedenta. Ieri INS a anunțat ca veniturile nete au crescut și fața de luna anterioara, dar și fața de anul precedent. Puterea…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 2,8% in luna iulie a acestui an, de la 2,6% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,57%, serviciile cu 3% iar marfurile nealimentare cu 0,88%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), conform…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 2,8% in iulie. Alimentele și biletele de avion s-au scumpit cel mai mult Rata anuala a inflatiei a urcat la 2,8% in luna iulie a acestui an, de la 2,6% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,57%, serviciile cu 3% iar marfurile nealimentare…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Premierul Romaniei s-a facut de ras. Din nou. A afirmat sus și tare ca relanseaza Romania. Ca in acest scop a luat deja masuri. Care iși demonstreaza eficiența. Și ca a consacrat resurse. Iar argumentul forte pe care l-a utilizat sunt investiții masive in dezvoltarea economica.…

- Piața de imobiliare din Romania o ia complet razna și e in total dezacord cu veniturile romanilor. Preturile locuintelor din Romania au urcat cu 3,3% in primul trimestru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a sasea mare crestere inregistrata in randul statelor membre ale…

- Conform statisticii oficiale, pretul fructelor proaspete a crescut cu 6,24%, in mai 2020 fata de aprilie, anul curent, fructele si conservele din fructe s-au scumpit cu 4,63%, iar fructele si conservele din fructe, cu 5,35%. De asemenea, pretul fainii a urcat cu 1,94%, cel al produselor de morarit…

- Rata anuala a inflației a scazut la 2,3% in mai, fața de 2,7% in aprilie, chiar daca prețurile s-au majorat și la alimente, dar și la servicii, scrie Agerpres.Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,3% in luna mai a acestui an, de la 2,7% in aprilie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit…

- INS confirma previziunile ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,3% in luna mai a acestui an, de la 2,7% in aprilie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,25%, serviciile cu 2,6%, iar marfurile nealimentare cu 0,15%, potrivit datelor publicate…