De la începutul acestui an, mii de prahoveni primesc Venit Minim de Incluziune De noua prestatie sociala au parte fostii beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei si de venit minim garantat N. Dumitrescu Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, a intrat in vigoare un nou act normativ, potrivit caruia au disparut venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei și a aparut o noua froma de protecție sociala, respectiv Venitul Minim de Incluziune (VMI). VMI reprezinta un beneficiu de asistența sociala acordat familiilor si persoanelor singure aflate in situație de dificultate, in scopul prevenirii și combaterii saraciei si a riscului de excluziune sociala.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

