- Nimic de importanța cruciala nu s-a petrecut in Europa saptamana trecuta. Speech-ul doamnei Merkel in Parlamentul European nu poate fi considerat a fi istoric. Doamna cancelar a enumerat prioritațile președinției Germaniei.

- Se intampla uneori ca Europa sa fie lovita de cate un noroc incredibil. Așa, un fel de “Hai sa merg cu un 2 și un trei all-in, ca ma enerveaza adversarul și sa imi pice un as, un patru și un cinci (cinciul obligatoriu pe river).

- Ariana bombanea ideea de a ieși pana in Louise. Era soare pe cand urca pe Rue de la Loi, spre Arts-Loi, numai ca, brusc, s-a innorat. Nicio surpriza, altminteri. Vremea cea mai obișnuita in Bruxelles este ploaia, nu cerul senin.

- Știți ce inseamna, nu? Evident ca nu știți. Asta a fost intrebarea zilelor trecute, prin bula euro-influencerilor din Bruxelles: ce o insemna parascovenia asta de expresie, gasita in ultima comunicare a Comisiei, referitoare, pare-se, la atitudinea recomandata statelor membre in

- Inainte de era pandemiei, aveam un hobby. Urmaream, cat de cat, dezbaterile de prin lume adunate, referitor la etica AI (prin AI, rog a se ințelege de aici incolo, Artificial Intelligence, adica prescurtarea denumirii computerizarii, robotizarii).

- Maastrichtul este un orașel al naibii de liniștit, cu doua gari, din care una (Maastricht Basarab, cum ar veni) este exact langa un uriaș spital universitar, unul dintre cele mai faimoase din tot Beneluxul.

- Era o ploaie din aia tipica pentru Bruxelles. Rece, interminabila, marunta. Știți voi, din alea care sunt doar de doua ori pe an, acolo. Prima e din ianuarie in iunie, a doua e din iulie pana in decembrie. Doar atat ploua in capitala Belgiei.

- De-a lungul vremii, am constatat ca sunt total nepriceput in a face previziuni. De cate ori dau eu caștigator vreun candidat la ceva alegeri, pierde cu siguranța. Carevasazica, sunt analistul lui papuc, nu sunt in stare sa fac nicio previziune care sa se adevereasca.