- Ministerul de externe al Emiratelor Arabe Unite a anuntat ca Ashraf Ghani, presedintele Afganistanului, se afla in aceasta tara, dupa ce a fugit din tara ocupata de talibani „ca sa evite o baie de sange”, informeaza BBC.Ashraf Ghani si familia sa au fost primiti in Emiratele Arabe Unite din motive umanitare,…

- Președintele Joe Biden a susținut luni la Casa Alba primul sau discurs dupa caderea Afganistanului, afirmand ca misiunea Statelor Unite nu a fost niciodata de a construi o țara și ca iși apara ferm decizia de a retrage trupele americane. Mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul…

- Biden a precizat ca misiunea SUA nu a fost construirea unei națiuni in Afganistan, ci combaterea terorismului. Președintele SUA i-a acuzat pe liderii afgani ca și-au parasit poporul și au fugit din țara in plina lupta. ”Misiunea noastra in Afganistan nu a fost niciodata construirea unei națiuni. Am…

- Scene sfasietoare la Kabul: mii de afgani au luat cu asalt aeroportul pazit de bine de rau de americani spre a scapa de talibanii care au preluat controlul asupra Afganistanului. Sunt nenumarati cei ce merita sa scape.

- Abdullah Abdullah, liderul Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Nationala, a anuntat, duminica, pe Facebook, ca presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, a parasit tara, relateaza The Guardian. "Fostul presedinte al Afganistanului a parasit Afganistanul, lasand tara in aceasta situatie dificila",…

- Fostul președinte al Afganistanului, Ashraf Ghani, a parasit capitala Kabul spre Tadjikistan, a declarat duminica un inalt oficial al Ministerului Afacerilor Interne, informeaza Reuters.Solicitat pentru comentarii, biroul fostului președinte a spus ca „nu poate spune nimic despre mișcarea lui Ashraf…

- In districtul Arghanj Khwa, provincia nord-estica Badakshan, luptele intre talibani și forțele de securitate au durat doua zile. Autoritațile locale au anunțat ca militarii au fost fortati sa abandoneze ultimele puncte de control pe care le mai detineau.Acest district are o importanța strategica, aflandu-se…