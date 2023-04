In Scrisoarea pastorala de Paști, Arhiepiscopul-mitropolit romano-catolic Aurel Perca ne indeamna sa-i cerem Domnului inviat ”pace in Ucraina, in Europa, in lume”. ”Cu cea mai mare umilinta, ingenunchind in fata Domnului nostru Inviat, ii cerem ca pacea sa locuiasca din nou in inimile noastre umane, in familiile noastre, in natiunea noastra si in natiunile lumii. Imploram ca salutul sau pascal, cu care i-a intampinat pe ucenicii sai: ”Pace voua!”, sa schimbe destinele atator oameni care de multe zile asteapta pacea adevarata! De la Domnul inviat sa cerem pace in Ucraina, in Europa, in lume!”,…