- Unui profesor din Suceava i-a fost desenata pe fata o masca de protectie. Fotografia a fost facuta intr-o sala de clasa, la o actiune a Politiei, si a fost transmisa presei de IPJ Suceava, pentru a ilustra un comunicat. In imaginile transmise presei apar elevi cu masti de protectie, o politista care,…

- Marian Mexicanu tuna și fulgera la adresa fostei soții. Celebrul artist o acuza pe fosta partenera, Paula Lincan, ca nu s-ar ingriji cum trebuie de copilul lor, din cauza ca ar imbraca-o pe fetița lor necorespunzator varstei și ca ar lasa-o sa se machieze. Iata ce nemulțumiri are cantarețul in ceea…

- Bianca Dragușanu iși sarbatorește ziua de naștere pe 6 martie. Vedeta implinește 39 de ani, ocazie cu care a fost surprinsa cu un buchet imens de trandafiri, insa fara sa precizeze daca Gabi Badalau a fost cel care facut acest cadou. Blodina a postat pe contul de Instagram buchetul de trandafiri albi…

- Instanta suprema portugheza l-a condamnat pe un barbat sa-i plateasca fostei sotii 60.782 de euro drept despagubire pentru activitatile casnice pe care ea le-a desfasurat timp de aproape 30 de ani, relateaza agentia EFE. In sentinta anuntata joi, Tribunalul Superior de Justitie al Portugaliei…

- Un barbat din China a fost condamnat sa-i plateasca despagubiri de mai multe mii de dolari fostei sotii pentru munca domestica prestata in timpul celor cinci ani de casnicie, intr-o hotarare de divort fara precedent care a declansat discutii pe tema muncii domestice neremunerate, informeaza miercuri…

- Un tanar satmarean, student la Oradea, a patit-o urat, dupa ce, suparat ca l-a parasit iubita, si ea studenta in orasul de pe Crisul Repede, i-a spart contul de Snapchat... The post Hackereala din gelozie: Ce pedeapsa a primit un student care a intrat pe Snapchat-ul fostei iubite appeared first on Renasterea…

- Andreea Marin a participat astazi la provocarea lui Catalin Maruța, ”sosurile iuți”, in ultima ediție a emisiunii ”La Maruța” fara gazda sa. De aceasta data, ajutoarele lui au fost Sebastian Coțofața și veverița Madalina Petre. Zana a dat unul dintre cele mai așteptate raspunsuri: Mihaela Radulescu.…

- Fostul sef al Politiei Locale Oradea, Paul Kover, care a incercat sa-si ucida sotia, a fost trimis in judecata in timp record, la trei saptamani dupa atac, expertiza psihiatrica dispusa in caz relevand ca are un IQ peste medie si a avut discernamant cand a comis fapta.