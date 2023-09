Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ciolacu dorește sa mareasca TVA-ul pentru evenimente culturale la 19%. Organizatorii de spectacole susțin ca marirea TVA-ului la 19% pentru industria organizarii de spectacole va fi fatala pentru mulți operatori. In plus, aceștia susțin ca nu mai e mult pana cand vor fi alaturați cazinourilor,…

- Medeea Marinescu, actrița care ii este partenera de scena lui Florin Piersic, face dezvaluiri emoționante despre marele actor. Cei doi vor reveni luni, 18 septembrie, cu spectacolul „Strain in noapte”.Intr-un interviu pentru cancan.ro, Medeea Marinescu a vorbit despre relația speciala pe care o are…

- In weekendul 9-10 septembrie, programul artistic „Strazi deschise – București, Promenada urbana” propune bucureștenilor spectacole-lectura, teatru de papuși și ateliere pentru copii, momente inedite de meditație și relaxare, numere de acrobație și expoziț

- 18-21 august: PROGRAMUL „Armonii in Sebeș”, sarbatoarea orașului. Concerte, spectacole, teatru pentru copii, expoziții și activitați sportive, recreative și educative 18-21 august: PROGRAMUL „Armonii in Sebeș”, sarbatoarea orașului. Concerte, spectacole, teatru pentru copii, expoziții și activitați…

- Publicul a umplut salile cinematografelor din Los Angeles in ziua lansarii filmelor ,,Barbie” și „Oppehiemer”. Chiar daca nu au nicio legatura, premiera filmelor in aceeași zi a obținut numele de „Barbenhiemer”. O mare parte dintre cei care au venit la premiera filmelor și-au cumparat bielete la ambele…

- Cunoscuții și indragiții actori Florin Piersic și Medeea Marinescu vin la Targoviște! Cei doi sunt protagoniști in piesa „Straini in noapte”, un spectacol ce se claseaza și in prezent pe primele poziții in topul preferințelor iubitorilor de teatru, o adevarata opera de arta regizata de marele maestru…

- Cea de-a IV-a ediție a „Sunlight Theater”, festival de teatru și artele spectacolului organizat de fundația culturala Artmedia, care a debutat in luna martie și va lua sfarșit in luna noiembrie, aduce la Timișoara, in cadrul proiectului „Performative Dialogues”, un regal de arta teatrala japoneza, cu…

- Spectacole cu casa inchisa, piețe și strazi pline pana-n miez de noapte, lumini și distracție. A 30-a ediție a Festivalului de la Sibiu nu lasa orașul sa doarma. Turiști din țara dar și din strainatate merg special acolo, in aceste zile.