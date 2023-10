Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat, joi, un proiect de „Strategie Naționala a Romaniei pentru Dezvoltarea Turismului”, in care se arata, printre altele, ca romanii care fac un ban din inchirierea locuințelor pe platformele turistice online ca Airbnb sau Booking.com…

- Evoluția este perfect normala, și așa cum ne-am obișnuit ca periodic sa fie aduse imbunatațiri in cadrul domeniilor in care activam, dezvoltarea tehnologica influențeaza și zona de iGaming. In aceasta arie, se vad progese pe parte de calitate a serviciilor, dar și in ceea ce ține de oportunitați și…

- Andrei Kostin, 66 de ani, președintele Consiliului de Conducere al bancii de stat VTB, a caștigat, in 2020, cel puțin 11,4 miliarde de ruble, circa 105 milioane de euro, a scris site-ul independent IStories („Povești importante”), care a studiat datele dintr-o scurgere de documente ale Serviciului Federal…

- In sesiunea de primavara 2023 a Parlamentului, au fost inaintate 278 de proiecte de acte normative. Cele mai multe dintre ele, 134, aparțin deputaților. Datele statistice mai arata ca, in aceasta perioada, Guvernul a inaintat 98 de inițiative, iar Președinta Republicii Moldova – 31, inclusiv proiecte…

- Datele colectate și monitorizate trebuie raportate Ministerului Sanatații pana la 30 septembrie 2023, urmand ca spitalele publice cu cei mai buni indicatori de performanța sa fi premiate dintr-un fond inclus in PNRR.

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, Gabriela Firea ar caștiga detașat alegerile pentru un nou mandat de primar general al Capitalei, arata un sondaj INSOMAR dat publicitatii astazi. Sondajul sugereaza ca si actualul premier ar fi in carti pentru Primaria Generala. In cazul alegerilor…

- Ministerul de Interne a solicitat Politiei Romane sa demareze urgent verificari in legatura cu acuzatiile aduse de un politist din Oradea, care sustine ca datele sale personale au fost accesate in mod ilegal, chiar din interiorul Politiei, in interesul unui influent om de afaceri

- Atacurile directe ale Moscovei asupra silozurilor cu cereale ucrainene, timp de patru zile consecutiv, au urmat dupa ce Kievul a anuntat ca are de gand sa sfideze blocada navala a Rusiei asupra porturilor sale, dupa ce Rusia s-a retras, la inceputul acestei saptamani, din acordul mediat de ONU si Turcia…