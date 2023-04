De joi, pasagerii din autobuz vor face din mână şoferilor pe bulevardul Iorga Autobuzele de pe traseele 30 si 30b vor circula pe calea de rulare a tramvaielor, pe Bulevardul Nicolae Iorga, si vor avea statii in refugii. Aceasta masura va fi pusa in aplicare incepand de joi, 27 aprilie 2023, odata cu incheierea procesului de infiintare a benzii dedicate transportului public. CITESTE SI: ATENTIE SOFERI! Banda unica pentru mijloacele de transport CTP pe B-dul Nicolae Iorga si B-dul Primaverii "Acest tip de organizare a circulatiei mijloacelor de transport in comun produce deja efecte pozitive in zona Nicolina – CUG, acolo unde a fost infiintata o astfel de banda in urma cu… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

