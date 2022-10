Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) a lansat o licitație pentru „achiziționarea unui pachet de campare pentru intervenții operative” in valoare de 412 milioane de lei. Produse achiziționate vor fi defalcate in cinci unitați teritoriale din Romania: Curtea de Argeș,…

- Tranzacțiile cu cereale pe BRM par sa fie neinteresante pentru jucatorii din piața. Pe data de 9 august era termenul pentru transmiterea documentelor pentru o licitație care viza achiziția unei cantitați de 45.000 tone de grau din noua recolta pentru Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și…

- 696 de localitați sunt alimentate restricționat din sursa de apa de suprafața și din subteran, a anunțat marți Administrația Naționala Apele Romane (ANAR). ANAR a anunțat ca a marit numarul secțiunilor de monitorizare de la nivelul celor 11 bazine hidrografice de la 80 la 120. Dintre acestea, in 33…

- Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) a inceput sa cumpere grau din noua recolta. O prima licitație in acest sens va avea loc prin intermediul BRM – ședința electronica, fiind vorba de o cantitate de 45.000 tone, care va fi livrata in mai multe loturi. Termenul limita…

- Aproape toata Romania se confrunta cu unul dintre cei mai secetoși ani din ultimul secol și zeci de localitați ofera deja apa dupa program, din cauza rezervelor puține. Deocamdata, bucureștenii pot sta liniștiți: seceta n-a ajuns și in Capitala, da asigurari Apa Nova, intr-un raspuns oferit la solicitarea…

- Rezerva de apa este in scadere, dar este suficienta pentru toți beneficiarii care se alimenteaza centralizat din sursa de apa de suprafața, afirma reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Romane”. Aceștia amintesc populației ca este nevoie sa foloseasca rațional resursele de apa astfel incat…

- Salvamontistii din intreaga tara au fost solicitati sa intervina in peste 20 de cazuri in decurs de 24 de ore, anunta, ieri, pe pagina sa de Facebook Salvamont Romania. Au fost misiuni in Gorj, Sinaia, Bistrita-Nasaud, Mures, Hunedoara, Sibiu, Caras-Severin, Arges, Sacele, Brasov, Neamt, Cluj, Satu…