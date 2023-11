Vica Blochina, in varsta de 48 de ani, nu a fost casatorita niciodata și nici nu are de gand sa faca marele pas. „E foarte bine așa”, a spus intr-un interviu pentru Cancan vedeta, care nici nu a dezvaluit daca acum are sau nu un iubit. Vica Blochina a fost timp de 16 ani amanta lui Victor Pițurca, caruia i-a daruit un baiat, pe Edan. Dupa desparțire, ea a avut alte relații, dar niciodata nu a ajuns la altar, deși in repetate randuri a fost ceruta in casatorie. Chiar in 2017, Vica Blochina a fost ceruta in casatorie de iubitul de atunci, Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte al Republicii…