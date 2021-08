Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USRPLUS Buzau – Mihai Razvan Moraru a explicat buzoienilor de ce nu e de acord cu Referendumul pentru unirea Buzaului cu Tintesti, in ciuda unor derapaje grave ale unor membrii ai partidului: “Domnule Toma, USRPLUS nu susține referendumul! Pentru ca sunteți la limita legii - in cel mai…

- “Eveniment! Am aflat, in sfarșit, ca primarul Toma nu este singur! De ieri, s-a dat startul unui recital de susținere din partea intailor pesediști ai țarii, dar și ai județului. Asta e bine, pentru ca avem deja un adevar pentru care am predicat doua luni. Referendumul pentru unirea municipiului Buzau…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat ca il sustine pe primarul Constantin Toma privind realizarea unirii municipiului Buzau si comunei Tintesti. Liderul este de parere ca realizarea acestui obiectiv al primarului va aduce mai multe beneficii. „Il sustin 100% pe Constantin Toma in realizarea obiectivului…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, vorbește pentru prima data despre referendumul organizat pentru unirea municipiului Buzau cu comuna Țintești. „In timp ce guvernanții sunt preocupați sa se certe intre ei, primarii PSD au inceput adevarata reforma administrativa din Romania. Referendumul…

- A inceput campania de informare pentru referendumul privind unirea municipiului Buzau cu comuna Tintesti. Alegatorii pot vedea un prim pliant – virtual, ce-i drept -, postat de primarul Toma pe pagina sa de Facebook. Potrivit fotografiei, unirea dintre Buzau și Țintești va avea, printre multe alte avantaje,…

- Astazi, s-a dat startul oficial al campaniei de informare privind referendumul pentru unirea municipiului Buzau cu comuna Țintești. „Dragi buzoieni, Peste exact doua luni va invit sa spuneți ,,Da”, celui mai important proiect al Buzaului din ultimii 30 de ani, dublarea teritoriului și creșterea imensa…

- Liderul PNL Buzau, Gabriel Avramescu, a anuntat, sambata, ca intra in echipa sustinatorilor lui Florin Citu la sefia partidului. “Aleg sa merg alaturi de echipa Florin Cițu la alegerile interne ce vor avea loc in septembrie, pentru ca aleg schimbarea, pentru ca e timpul pentru o noua generație de politicieni,…

- Biroul USR PLUS Vrancea a decis SEPARAREA de PNL și formarea unui grup propriu in Consiliul Județean Vrancea. Cei 5 consilieri județeni USR-PLUS vor alcatui un grup separat de PNL, scrie vrancea24.ro. Iar la Buzau, primarul Constantin Toma a vorbit, la DCNews, despre referendumul care are ca scop unirea…